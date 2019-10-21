16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7606   EUR  71,1696  

​Клиенты Райффайзенбанка стали в пять раз чаще совершать операции онлайн

Более 75% клиентов Райффайзенбанка активно используют интернет-банк и выбирают удаленные каналы для общения с банком в повседневной жизни. Количество операций в интернет- и мобильном банке с 2015 года выросло в пять раз, а число активных сессий на клиента увеличилось вдвое. Райффайзенбанк проанализировал, какие новые возможности получили клиенты за эти пять лет, и что успело незаметно войти в привычку.

Клиенты вышли в онлайн

Число клиентов, совершающих активные операции в интернет- и мобильном банке с 2015 года, выросло в 3,5 раза. При этом сумма транзакций выросла в 2,7 раза. Только мобильным банком Райффайзен-Онлайн пользуется более миллиона клиентов.

Объем банковских продуктов, которые клиенты открывают удаленно, также вырос. Доля открытых онлайн депозитов с 2015 года выросла с 41% до 77%, а накопительных счетов — с 61% до 70%. По последним данным, 50% всех кредитов в Райффайзенбанке выдается с вовлечением онлайн-каналов. C 2015 года спектр продуктов в онлайн-витрине интернет- и мобильного банка значительно расширился. Теперь он включает дебетовые, кредитные карты, депозиты, счета в рублях и иностранной валюте, потребительские кредиты и даже заявку на рефинансирование ипотеки.

«Использование цифровых каналов при общении с банком стало привычным для клиентов. В отделение теперь можно обращаться в исключительных случаях: крупный вклад или сделка, оформление договора ипотеки. Повседневные задачи клиенты уже решают онлайн. Сервисы, которые мы разрабатываем, учитывают новые модели поведения клиентов в цифровых каналах обслуживания», — отметила руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Варвара Курникова.

Карта услуг: как менялись цифровые каналы

С 2015 года топ самых популярных услуг в интернет- и мобильном банке Райффайзен-Онлайн изменился. Пять лет назад самой популярной операцией была оплата услуг, теперь это платежи и переводы между физическими лицами.

За последние 12 месяцев транзакционная активность клиентов Райффайзенбанка выросла на 60%. Самыми популярными стали переводы между физлицами по номеру телефона через систему быстрых платежей и оплата ЖКУ с помощью QR-кода. Также клиенты проявляют интерес к технологически новым способам переводов — через Bluetooth или с помощью голосового помощника Siri, а также к пополнению карт по индивидуальным ссылкам.

Возможности удаленных каналов обслуживания стали значительно шире. Так, с 2015 года, кроме оплаты штрафов, налогов и коммунальных платежей, появилась возможность денежных переводов по ссылке, QR-коду и даже с помощью голосовых помощников в смартфоне. Также появились смена пин-кода по карте, удаленный обмен документами с банком, заказ справок, онлайн-брокеридж, оформление доверенностей на продукты, и, конечно, онлайн-чат с поддержкой.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:54, просмотров: 129, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов
Глава города Вадим Шувалов Коллектив администрации г. Сургута Сегодня в 18:32
271 0
​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:11
349 2
Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута Сегодня в 12:12
442 0
​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах
Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным
Анастасия Якупова Сегодня в 08:32
817 10
​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей

​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей
Сергей Глинских, сургутянин 19 октября в 17:26
5573 20
Может, хватит уничтожать город?

Может, хватит уничтожать город?
Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку
Кирилл Акинцев, сургутянин 18 октября в 09:57
2303 25
​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам

​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам
Должна быть конкурентная среда, а также обязательное участие и контроль муниципалитета
Александр Чепик, депутат думы Тюмени 17 октября в 13:37
1054 2
​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов

​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов
В 2020 году мы планируем направить на строительство новых теплотрасс в областной столице 1,3 млрд рублей – на треть больше, чем в 2019 году
Корпорация СТС 17 октября в 13:34
851 0
​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице

​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице
Это интересно, потому что концессионер – та же компания, что хочет взять в управление тепло в Сургуте
Дмитрий Щеглов 17 октября в 13:30
1482 5
​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»

​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»
Анастасия Семихатских 17 октября в 08:41
3206 26
Нам говорят, что «монопрофильная экономика — это смерть Севера». Да нет в Югре никакой монопрофильной экономики!

Нам говорят, что «монопрофильная экономика — это смерть Севера». Да нет в Югре никакой монопрофильной экономики!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 16 октября в 21:54
1224 6
Впервые вижу. Джокер

Впервые вижу. Джокер
Первая половина фильма сюжетом напомнила мне «Реквием по мечте», когда с каждой минутой становится все хуже и хуже, герои несутся в пропасть из которой им уже не выбраться. Но у Джокера получается
Светлана Мосендз, кинолюбитель 16 октября в 19:53
929 0
Почему нужно ходить на публичные слушания

Почему нужно ходить на публичные слушания
Часто приходится разбираться с наследием прошлых лет. Поднимаешь документы, например, по строительству ТЦ на месте сквера или высотки в тихом дворе меж пятиэтажек. Оказывается, сами жители так решили! Народ высказал свою волю. Точнее, не высказал, ибо просто не пришел на слушания
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 16 октября в 15:36
1023 10
​Что с концессией теплосетей в Сургуте: рассказываем пять главных фактов о прошедшем совещании в администрации города

​Что с концессией теплосетей в Сургуте: рассказываем пять главных фактов о прошедшем совещании в администрации города
Дмитрий Щеглов 16 октября в 15:03
1186 4
Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан

Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 15 октября в 11:44
1327 12
Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса в Сургутском районе – теперь реальность

Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса в Сургутском районе – теперь реальность
Спутниковый интернет SenSat доступен на всей территории страны
Антон Орлов 15 октября в 10:10
811 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика