В Москве выбрали главного распространителя лженауки

Четвертое ежегодное вручение антипремии «Почетный академик ВРАЛ» за вклад в развитие лженауки прошло в Москве. «Победителем» была признана Наталья Зубарева, популярный инстаграм-блогер.

Зубарева называет себя врачом-терапевтом, эндокринологом, диетологом, детским диетологом, спортивным нутрициологом. В своем инстаграме блогер предупреждает о таких опасностях. Как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда. Наталья Зубарева также является автором псевдонаучных книг, которые хорошо продаются.

В числе финалистов оказался Николай Стариков, автор псевдоисторических книг и пропагандист конспирологических теории, и инстаграм-блогер Екатерина Филатова – «натуропат» и антипрививочница, рассказывающая о пользе кофейных клизм, гомеопатии и «лошадиных доз витамина С».

Главного распространителя лженауки выбирали посредством тайного голосования 12 участников жюри, состоящего из ученых и популяризаторов науки. Победителям вручают дипломы и статуэтку грустного рептилоида.

Антипремия «Почетный академик ВРАЛ» вручается с 2016 года с целью привлечь внимание общества и СМИ к проблеме распространения лженауки в стране. На премию номинируют только русских лжеученых, которые не оказались в финале. По правилам премии, религиозные и политические деятели не участвуют в отборе.