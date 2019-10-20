В Тюмени сгорел завод пенопласта

Сегодня, 20 октября, в Тюмени сгорел завод "Полимерпласт", на котором производили разновидность пенопласта. Горели склады с готовой продукцией. Огонь потушен, пострадавших нет.

Из-за пожара поднялся густой опасный дым, но ветер спас Тюмень и другие населенные пункты от загрязнения воздуха отравляющими веществами. Как сообщает "ТАСС", Роспотребнадзор уже проверил воздух над городами неподалеку от промзоны, где был пожар. Все чисто, опасности для людей нет.

Возгорание произошло в два часа дня, сообщает "РИА Новости". В тушении участвовали 81 человек с использование 29 машин.