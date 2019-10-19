Житель Лянтора пнул собутыльника в живот, что привело к разрыву внутренних органов и смерти

49-летний житель Лянтора ночью 12 октября выпивал в гостях у своего знакомого. Мужчины поругались. Гость пнул хозяина квартиры в живот. Тот получил разрыв внутренних органов, из-за чего случилась сильная потеря крови. Через некоторое время потерпевший скончался, а его собутыльник с места преступления скрылся.

Убийцу задержали. На него заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Решение суда лянторец будет дожидаться под стражей.