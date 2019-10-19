​В Югре по концессии решили построить еще два полигона ТКО

В Югре по концессии будут построены полигоны ТКО в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. Заключение соглашений уже одобрил общественный совет Деппромышленности.

Вскоре будут объявлены конкурсы.

Всего же к 2024 году в Югре запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

Пока концессионное соглашение по созданию и эксплуатации полигона ТКО подписано одно - для строительства межмуниципального полигона ТКО для Нефтеюганска и Пыть-Яха, и поселений Нефтеюганского района.