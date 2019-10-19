​В этом году жителям Югры вернули 10,5 млн рублей неправомерно начисленной платы за ЖКУ

В Югре наблюдается рост количества жалоб на размер платы за услуги ЖКХ, содержание общедомового имущества и взносов на капитальный ремонт. В трети случаев негативные факты подтверждаются - в 2019 году гражданам было возвращено 10,5 миллиона рублей, что на 60 процентов больше, чем в предыдущем году. Такие цифры назвала губернатор Югры на заседании координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей.

Поэтому Наталья Комарова поручила профильным окружным ведомствам усилить контроль над соблюдением законодательства организациями, оказывающими услуги в ЖКХ.