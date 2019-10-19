​В Югре на здравоохранение выделили еще шесть миллиардов рублей

В Югре утвержден перечень направлений расходования более шести миллиардов рублей, дополнительно выделенных из бюджета округа. Изменения уже внесены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Средства будет потрачены на приобретение оборудования для медицинских учреждений; увеличение объемов бесплатной медицинской помощи по профилю «Онкология»; увеличение количества вылетов санитарной авиации. Кроме того, 1,8 млрд рублей из них предлагается направить дополнительно на выплату заработных плат медицинскому персоналу.