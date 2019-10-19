​Андрей Трубецкой: «В следующем году мы хотим пригласить больше «злых» экспертов, чтобы они подвергли критике нашу работу»

Завершился Форум северных муниципалитетов, который уже во второй раз был организован администрацией Сургутского района и на протяжении двух дней проходил на площадке ДИ «Нефтяник». Подводя итоги мероприятия, глава района Андрей Трубецкой заметил, что ему не хватило критики со стороны приглашенных экспертов, и он рассчитывает, что в следующем году ее будет больше.

«Мы искали ответ на вопрос – есть ли перспективы у северных территорий на успешное самостоятельное развитие. Я ожидал большей обратной связи и критики. Но в любом случае, есть задел на будущее. Опасно расслабляться. Поэтому в следующем году мы определим несколько основных направлений, по которым сможем презентовать свои наработки. Мы хотим пригласить больше «злых» экспертов, чтобы они выслушали доклады и покритиковали нашу работу», — отметил глава района.

Среди предполагаемых направлений, которые могут быть представлены на следующем форуме, Андрей Трубецкой отметил экономику муниципалитета, благоустройство территорий, экономику и финансы.

Справка: Форум северных муниципалитетов собрал не только представителей 20 регионов России, но и федеральных экспертов, представителей Норвегии, Сербии и других стран.