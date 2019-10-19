К празднованию 75-летия Победы в Югре приготовлено 101 событие

В Югре к празднованию юбилея — 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, приготовлено 101 событие.

Документ, в котором семь проектов различных департаментов правительства округа, в составе которых эти события, представили на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования Великой Победы. В списках различные культурно-массовые мероприятия, благоустройство территорий, ремонт памятников павшим в годы войны и патриотические акции с участием общественников и волонтеров.

Также правительство Югры планирует предоставлять гранты губернатора для физлиц для реализации инициатив, посвященных 75-летию Победы.