​В нефтяной университет «Лукойла» в Когалыме пригласят специалистов из ведущих мировых вузов

В Когалыме в нефтяном университете, который планирует создать «Лукойл», будут преподавать специалисты из ведущих мировых вузов. Об этом РИА Новости рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Она также отметила, что учебное заведение войдет в научно-образовательную платформу в области нефтедобычи.

Напомним, о создании нового университета в Когалыме в начале этого лета рассказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов. При этом он не уточнил ни предполагаемую дату открытия вуза, ни какие-либо другие подробности.