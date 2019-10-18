​Райффайзенбанк продлил накопительный счет «Выгодное решение»

Райффайзенбанк продлевает акционный накопительный счет «Выгодное решение» до 31 октября. Ставка по счету составляет 5% годовых, начисление процентов на минимальный остаток производится раз в месяц. Пополнение и снятие средств со счета — без ограничений.

Открыть накопительный счет «Выгодное решение» можно в интернет-банке Райффайзен-Онлайн, мобильном приложении, контакт-центре и в любом отделении Райффайзенбанка.

«Мы запустили накопительный счет в начале октября и видим высокий спрос со стороны клиентов. Продукт дает привлекательную доходность и при этом полную свободу действий при управлении счетом», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.