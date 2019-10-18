​Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, согласно которому должно произойти поэтапное сокращение одноразовых пластиковых пакетов в России, пишут «Известия».

В ведомстве отмечают, что последним этапом станет полный запрет на использование пластиковых пакетов. Однако дата, когда такое может произойти пока не озвучивалась.

Соответствующие поправки в закон об отходах производства уже готовы, скоро их отправят на согласование в заинтересованные ведомства. В Министерстве природы уже заявили, что поддерживают такую инициативу.

В свою очередь представители Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что сначала необходимо придумать альтернативу пластиковым пакетам, а только потом уже запрещать их, иначе пострадают покупатели. Представители Ассоциации отмечают, что одноразовую упаковку можно заменить бумажными пакетами, текстильными сумками для постоянного использования или изделиями из так называемого биоразлагаемого пластика.