Губернатор Югры прокомментировала свою возможную отставку

Губернатору Югры прогнозируют отставку федеральные политологи, но Наталья Комарова не переживает об этом и продолжает свою работу в прежнем режиме. Комментарий о своей возможной отставке через окружной департамент внешних связей она дала корреспондентам газеты «Коммерсантъ»:

«По закону возможность еще одного губернаторского срока существует, но сейчас, ежеминутно я не думаю об этом. Я продолжаю работать, создавая систему, которая будет предусматривать необратимость всего хорошего, показавшего эффективность и подтвержденного обратной связью от жителей региона – вне зависимости от того, кто выполняет эту работу».

Ранее СИА-ПРЕСС писали о том, что федеральные политологи пророчат отставку Наталье Комаровой, но стоит ли в это верить.