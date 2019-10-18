​Покупка бриллиантов у профессионалов. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Покупка украшений с бриллиантами — это волнующее и очень приятное занятие, которое должно приносить удовольствие на протяжении всех этапов выбора, покупки и послепродажного обслуживания.

Доверяйте свой выбор профессионалам и специалистам производства ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , которая уже четверть века посвящает свою жизнь огранке бриллиантов и созданию украшений с ними.

За эти годы, миллионы клиентов выбрали украшения от ЭПЛ, в качестве символов своих самых светлых чувств.

Завоевав доверие клиентов в России, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» шагнула дальше и розничные сети компании работают уже в США, Кипре, Литве, Монголии, Казахстане, Киргизии и многих других странах Мира, покоряя сердца людей и отвоевывая свою долю рынка у местных производителей и ювелирных домов с многовековой историей.

Присоединяйтесь к бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты», став его важной частью, выберите украшения с бриллиантами от профессионалов гранильного дела.