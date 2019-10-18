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​Клиенты Райффайзенбанка могут воспользоваться государственной поддержкой для погашения задолженности по ипотечному кредиту

Райффайзенбанк анонсирует возможность получения государственной поддержки для целей полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту, предусмотренную Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

Теперь заемщики, у которых родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, могут реализовать право на получение государственной поддержки для полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей.

«Государственный проект поддержки семей с детьми направлен на снижение долговой загрузки заемщиков, которым особенно необходима возможность расширения жилого пространства», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка


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Сегодня в 08:44, просмотров: 166, комментариев: 0


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