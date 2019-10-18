Следующая перепись населения в России будет цифровой

В 2020 году во время Всероссийской переписи населения граждане смогут заполнить анкету в режиме онлайн на сайте Госуслуг. Участие принять можно с любого устройства, даже телефона. Цифровая перепись начнется 1 октября.

Портал Госуслуг начал кампанию по информированию населения о цифровой переписи. Проверьте вашу электронную почту.

Реализация проекта цифровой переписи связана с прошлым опытом Всероссийской переписи населения. В 2018 году более миллиона россиян заполнили анкету онлайн, еще десять тысяч человек оставили рекомендации о том, как улучшить работу сервиса. Разработчики учли пожелания пользователей.

Подробнее узнайте на сайте Всероссийской переписи населения.