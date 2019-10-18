​Анатолий Сименяк: «Безопасность и комфорт в детских садах требуют первоочередного внимания!»

Лянторские детские сады «Теремок» и «Ромашка» – ровесники. В 2020 году будет 32 года, как они впервые открыли свои двери перед маленькими лянторцами. Оба учреждения давно приблизились к моменту, когда их внешний вид, внутренняя отделка и инженерные коммуникации стали остро нуждаться в капитальном ремонте.

Безопасность и комфорт в группах – актуальная тема для коллективов двух учреждений, воспитанников и их родителей. Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк, в рамках рабочей поездки в самое крупное поселение района, с депутатом Валентином Полторацким, главой города Сергеем Махиней, председателем Контрольно-счётной палаты Светланой Петковой, представителями администрации района оценили текущую ситуацию на месте. Детский сад «Ромашка» стал первым объектом, на котором они побывали.

Обновление детского сада идёт с 2017 года. В объём работ, на которые Думой Сургутского района были выделены денежные средства в размере более 15 миллионов рублей, вошли ремонт и утепление фасада, кровли, крылец, устройство козырьков, замена входных дверных и эвакуационных блоков. Ремонт должен был закончиться ещё в конце июля. Здание пока закрыто, а его воспитанники распределены по другим детским садам города.

Руководитель двух учреждений Тамара Бушуева отмечает, что хоть подрядчик и не успел до июля закончить ремонт, но делает всё на совесть.

– Ремонт идет хорошо, – прокомментировал ситуацию председатель Думы. – Главное, что нет замечаний у заведующей. Подрядчик оперативно реагирует на все замечания и всё устраняет.

В прошлом году к «Ромашке» присоединили «Теремок». Он располагается совсем рядом, через небольшой внутренний проезд. Сейчас «Теремок», конечно, существенно отличается от своего коллеги и выглядит эдаким «дедушкой». По словам заведующего, он очень проблемный.

Визит председателя Думы в детский сад вызван вопросом безопасности пребывания в нём детей. В январе 2019 года в групповой ячейке на 2 этаже произошел порыв трубопровода горячей воды. Пострадала и группа, находящаяся под ней. Причина – износ сетей горячего и холодного водоснабжения. На сегодняшний день одно помещение отремонтировано, второе – закрыто. Не так давно снова случился порыв. По словам Тамары Бушуевой, никто не пострадал, так как происшествия случились ночью. Но коллектив находится в постоянном напряжении и беспокойстве за детей.

У Анатолия Сименяка сразу возникли вопросы: почему до сих пор не выполнен ремонт в группе. По словам представителя администрации района, ситуация не сдвинулась с места, поскольку аукцион на выполнение восстановительных работ был разыгран только недавно. – Девять месяцев на то, чтобы найти деньги, это конечно, очень долго, – председатель районного парламента не одобрил такой подход к аварийной ситуации. – Это же дети! Такие объекты требуют первоочередного внимания! Нужно провести «дефектовку» отопительной системы.

В прошлом году здесь был выполнен капремонт кровли и отмостков. В 2021 году в списке очередного этапа работ значится и замена инженерных коммуникаций.

По мнению Анатолия Сименяка, состояние учреждения крайне плачевное. – Надо просчитать, сколько средств понадобится выделить на полный комплекс работ из бюджета района. Здесь нужно либо закрывать детский сад на время капремонта, либо действовать по сценарию школы № 6 и идти к цели постепенно, – подвёл итоги встречи председатель Думы района.