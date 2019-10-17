​Ювелиры «ЭПЛ. Якутские бриллианты» зашифровали свои украшения

Стремление специалистов производства компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создавать ювелирные украшения мирового уровня качества, привели их к разработке единой системы стандартов качества, получившей название — Код ЭПЛ.

Благодаря этому, каждое украшение маркируется уникальным зашифрованным кодом, который позволяет получить сертификат достоверности на официальном сайте компании с подробной информацией об изделии.

Ювелирные украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно найти в витринах ювелирных салонов компании в самых разных странах Мира — США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Литве, Монголии, Киргизии и многих других.

Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, которая позволяет клиентам компании быть уверенным в том, что украшение создано по жестким стандартам качества ЭПЛ, профессиональными ювелирами, огранщиками, дизайнерами и другими специалистами компании.

Разработка Кода ЭПЛ стала еще одним мощным шагом на пути к цели — сделать украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и приносимое ими счастье доступными, как можно большему числу людей на Земле.

Ждем вас в ювелирным салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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