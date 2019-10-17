​Север скорее жив? В Сургутском районе проходит Форум северных муниципалитетов

Сургутский район уже во второй раз организовал крупное мероприятие — Форум северных муниципалитетов, главная задача которого заключается в обсуждении вопроса, с которым так или иначе сталкиваются северные регионы России: что будет дальше?

«Буквально два года назад я видел график — прогноз экспертов, в котором было сказано, что к 2050 году мировой потребление нефти сократится ровно в два раза. Две недели назад я видел прогноз тех же самых экспертов, по которому мировое потребление нефти сократится в два раза к 2037 году, — во время своей приветственной речи отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Что будет через 15-20 лет с нашим основным активом? Имеют ли северные регионы право и возможность успешного развития, или им уготована судьба быть затянутыми в воронку крупных мегаполисов? Какое у нашего Севера место в современной экономике?».

На форум съехались представители 20 регионов России, а также участники из Нидерландов, Сербии и Австралии. Среди них временно поверенный в делах посольства Республики Сербия в РФ Славалюб Царич и профессор школы коммерции Университета Квинсленда (Австралия) Кази Согах.

Проблемы и их решение

Судя по презентации, который представил заместитель директора аналитического центра «Эксперт» Сергей Ермак, в Сургутском районе, в сравнении с другими северными образованиями, проблем не так много. А те, что есть — решаются. Например, ликвидация аварийного жилья. При этом налицо — недостаточные темпы развития такого важного сектора экономики как малое и среднее предпринимательство. Однако, как сообщил Андрей Трубецкой, на данный момент в нем уже задействовано около пяти процентов населения муниципалитета.

Специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич довольно жестко заявила о необходимости экономии бюджетных средств и переходе к новой модели освоения Севера: «Никуда от этого не деться. То, что вы проблему балков пытаетесь решить – это хорошо. И среду надо благоустраивать. Вы все делаете правильно, просто не надо говорить о дополнительных мощных территориях застройки [Сургутского района и других территорий Югры]. К изменениям надо уметь приспосабливаться, а не говорить об очередной освоенческой парадигме Севера».

Площадка для IT-компаний

На пленарном заседании форума обсуждалась влияние северного климата на дальнейшее развитие территорий. Для Сургутского района это не проблема, считает Андрей Трубецкой, и отмечает, что именно климат мог бы привлечь в муниципалитет, например, IT-компании.

«Если бы сюда зашли Oracle или Google и построили большой дата-центр, мы были бы рады. Для их строительства нужны большие промышленные холодильники, а здесь сам бог велел. Мы бы приветствовали такого инвестора. Это бы дало совершенно иной вектор развития наших территорий», — сказал глава района.

Подписание первого договора

В первый день форума уже был подписан первый договор — о строительстве бассейна в поселке Федоровский. Его стоимость составит порядка 145 млн рублей.

«Информация для жителей городского поселка Федоровский — подписал договор на строительство плавательного бассейна. Объект должен быть готов к сентябрю 2021 года. Стоимость не должна превысить 145 млн рублей. Строить будем на условиях инвестиционного договора: выкупаем готовый и введенный объект», — сообщил на своей странице в Фейсбуке Андрей Трубецкой.

Инвестором строительства выступает ООО «Сибинком»

Справка: По результатам прошлогоднего Форума северных муниципалитетов были подписаны соглашения, связанные с реализацией двух инвестпроектов: строительство промышленно-логистического парка «Югорский» и комплекса по металлообработке.