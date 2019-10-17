16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,3455   EUR  71,0503  

​Север скорее жив? В Сургутском районе проходит Форум северных муниципалитетов

Фото А. Андронов
Фото А. Андронов

Сургутский район уже во второй раз организовал крупное мероприятие — Форум северных муниципалитетов, главная задача которого заключается в обсуждении вопроса, с которым так или иначе сталкиваются северные регионы России: что будет дальше?

«Буквально два года назад я видел график — прогноз экспертов, в котором было сказано, что к 2050 году мировой потребление нефти сократится ровно в два раза. Две недели назад я видел прогноз тех же самых экспертов, по которому мировое потребление нефти сократится в два раза к 2037 году, — во время своей приветственной речи отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Что будет через 15-20 лет с нашим основным активом? Имеют ли северные регионы право и возможность успешного развития, или им уготована судьба быть затянутыми в воронку крупных мегаполисов? Какое у нашего Севера место в современной экономике?».

На форум съехались представители 20 регионов России, а также участники из Нидерландов, Сербии и Австралии. Среди них временно поверенный в делах посольства Республики Сербия в РФ Славалюб Царич и профессор школы коммерции Университета Квинсленда (Австралия) Кази Согах.

Проблемы и их решение

Судя по презентации, который представил заместитель директора аналитического центра «Эксперт» Сергей Ермак, в Сургутском районе, в сравнении с другими северными образованиями, проблем не так много. А те, что есть — решаются. Например, ликвидация аварийного жилья. При этом налицо — недостаточные темпы развития такого важного сектора экономики как малое и среднее предпринимательство. Однако, как сообщил Андрей Трубецкой, на данный момент в нем уже задействовано около пяти процентов населения муниципалитета.

Специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич довольно жестко заявила о необходимости экономии бюджетных средств и переходе к новой модели освоения Севера: «Никуда от этого не деться. То, что вы проблему балков пытаетесь решить – это хорошо. И среду надо благоустраивать. Вы все делаете правильно, просто не надо говорить о дополнительных мощных территориях застройки [Сургутского района и других территорий Югры]. К изменениям надо уметь приспосабливаться, а не говорить об очередной освоенческой парадигме Севера».

Площадка для IT-компаний

На пленарном заседании форума обсуждалась влияние северного климата на дальнейшее развитие территорий. Для Сургутского района это не проблема, считает Андрей Трубецкой, и отмечает, что именно климат мог бы привлечь в муниципалитет, например, IT-компании.

«Если бы сюда зашли Oracle или Google и построили большой дата-центр, мы были бы рады. Для их строительства нужны большие промышленные холодильники, а здесь сам бог велел. Мы бы приветствовали такого инвестора. Это бы дало совершенно иной вектор развития наших территорий», — сказал глава района.

Подписание первого договора

В первый день форума уже был подписан первый договор — о строительстве бассейна в поселке Федоровский. Его стоимость составит порядка 145 млн рублей.

«Информация для жителей городского поселка Федоровский — подписал договор на строительство плавательного бассейна. Объект должен быть готов к сентябрю 2021 года. Стоимость не должна превысить 145 млн рублей. Строить будем на условиях инвестиционного договора: выкупаем готовый и введенный объект», — сообщил на своей странице в Фейсбуке Андрей Трубецкой.

Инвестором строительства выступает ООО «Сибинком»

Справка: По результатам прошлогоднего Форума северных муниципалитетов были подписаны соглашения, связанные с реализацией двух инвестпроектов: строительство промышленно-логистического парка «Югорский» и комплекса по металлообработке.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:29, просмотров: 217, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам

​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам
Должна быть конкурентная среда, а также обязательное участие и контроль муниципалитета
Александр Чепик, депутат думы Тюмени Сегодня в 13:37
114 0
​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов

​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов
В 2020 году мы планируем направить на строительство новых теплотрасс в областной столице 1,3 млрд рублей – на треть больше, чем в 2019 году
Корпорация СТС Сегодня в 13:34
105 0
​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице

​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице
Это интересно, потому что концессионер – та же компания, что хочет взять в управление тепло в Сургуте
Дмитрий Щеглов Сегодня в 13:30
154 0
​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»

​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»
Анастасия Семихатских Сегодня в 08:41
986 18
Нам говорят, что «монопрофильная экономика — это смерть Севера». Да нет в Югре никакой монопрофильной экономики!

Нам говорят, что «монопрофильная экономика — это смерть Севера». Да нет в Югре никакой монопрофильной экономики!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 16 октября в 21:54
768 5
Впервые вижу. Джокер

Впервые вижу. Джокер
Первая половина фильма сюжетом напомнила мне «Реквием по мечте», когда с каждой минутой становится все хуже и хуже, герои несутся в пропасть из которой им уже не выбраться. Но у Джокера получается
Светлана Мосендз, кинолюбитель 16 октября в 19:53
684 0
В Сургуте построят школу в паре метров от опасного строительного котлована

В Сургуте построят школу в паре метров от опасного строительного котлована
Илья Низовских 16 октября в 16:53
2964 6
Почему нужно ходить на публичные слушания

Почему нужно ходить на публичные слушания
Часто приходится разбираться с наследием прошлых лет. Поднимаешь документы, например, по строительству ТЦ на месте сквера или высотки в тихом дворе меж пятиэтажек. Оказывается, сами жители так решили! Народ высказал свою волю. Точнее, не высказал, ибо просто не пришел на слушания
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 16 октября в 15:36
792 7
​Что с концессией теплосетей в Сургуте: рассказываем пять главных фактов о прошедшем совещании в администрации города

​Что с концессией теплосетей в Сургуте: рассказываем пять главных фактов о прошедшем совещании в администрации города
Дмитрий Щеглов 16 октября в 15:03
900 4
Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан

Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 15 октября в 11:44
1144 12
Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса в Сургутском районе – теперь реальность

Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса в Сургутском районе – теперь реальность
Спутниковый интернет SenSat доступен на всей территории страны
Антон Орлов 15 октября в 10:10
637 0
Можно ли получить выплаты на ребёнка не по месту прописки?

Можно ли получить выплаты на ребёнка не по месту прописки?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 14 октября в 14:44
1171 1
​Как нам украсить проспект Мира

​Как нам украсить проспект Мира
Во-первых, я предлагаю на пересечении Мира и соответствующей писательской улицы установить памятник или бюст знаменитого соотечественника. Это восполнит почти полное отсутствие памятников в нашем городе
Сергей Антонов, сургутянин 13 октября в 11:43
1323 8
Новации в налоговом кодексе, которые касаются не только предпринимателей, а вообще всех владельцев недвижимости

Новации в налоговом кодексе, которые касаются не только предпринимателей, а вообще всех владельцев недвижимости
Получили в дар недвижимость? Заплатите НДФЛ в размере 13 процентов от кадастровой стоимости объекта
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 12 октября в 15:07
2028 1
У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели

У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели
Возможно, из региональной власти или крупных компаний, базирующихся в Сургуте
Александр Безделов, политолог 11 октября в 14:15
3120 12
​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?

​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?
Дмитрий Щеглов 11 октября в 14:06
8843 20
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика