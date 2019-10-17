​Почти полторы тысячи югорчан готовы стать «Лидерами России»

Около полутора тысяч заявок от жителей Югры поступило на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» за первые 10 дней регистрации. Об этом сообщает правительство округа.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров подчеркнул, что на сегодняшний день от жителей региона поступила 1341 заявка на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

Отметим, что в этом году было запущено три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций. Победителями конкурса в каждой из трех станут от 10 до 30 участников.

Губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в инстаграм призвала югорчан принять участие в «Лидерах России». Глава региона подчеркнула, что всероссийский конкурс – это возможность раскрыть потенциал, найти наставников федерального уровня, научиться ставить и решать задачи.

Напомним, что во втором сезоне конкурса от Югры поступило 3053 заявки. В финал вышли 4 представителя автономного округа, в том числе двое сургутян.

Дмитрий Тей из Ханты-Мансийска с проектом «Образование в IT-стойбище»,

из Ханты-Мансийска с проектом «Образование в IT-стойбище», Андрей Кныш из Сургута с проектом «Новое предназначение»,

из Сургута с проектом «Новое предназначение», Степан Прокопович с проектом «Социально-экономическое лидерство региона»

с проектом «Социально-экономическое лидерство региона» Дмитрий Горбунов житель Лангепаса с проектом «Спорт доступен всем».

Подчеркнем, что принять участие в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Первый этап конкурса завершится 27 октября. Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф