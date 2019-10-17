​В Урае коровы гуляют рядом с жилыми домами

В Урае жители многоквартирного дома обнаружили около своих подъездов пасущихся коров. Информация об этом появилась в городских пабликах.

Животные как ни в чем не бывало гуляли по городу, а некоторые из них решили прилечь на траве около тротуаров жилого дома.

Отметим, что, судя по комментариям в социальных сетях, большинство жителей города не против такой картины, подчеркивая, что это далеко не первый подобный случай.

«Честно, ходят и ходят. Раньше коровы ходили везде и никому дел не было, а сейчас лишь бы выложить», — пишет жительница Урая.

Некоторые даже в шутку начинали узнавать, будет ли считаться воровством, если кто-то решит подоить корову.

В общем, можно сделать вывод о том, что больших неудобств жителям города прогулка животных не доставила, кто-то даже поностальгировал по идентичным моментам из своего детства.