​Водителей России будут проверять на наркотическое опьянение прямо на дороге

В России с 2020 года водителей будут проверять на наркотическое опьянение при помощи новых приборов, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.

«Прибор со следующего года вступит в свое действие, и мы сможем убирать таких водителей с дороги, их освидетельствовав», –– цитирует его издание.

Соответствующее устройство, которое позволяет выявлять наркотическое опьянение был представлен на Международной специализированной выставке «Дороша-2019» в Екатеринбурге.