​В России планируют создать единую платежку по ЖКУ

Правительство России поддержало законопроект о создании единого платежного документа за услуги ЖКХ, пишут «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Подразумевается, что в новом платежном поручении появятся строки за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капитальный ремонт и вывоз мусора. На данный момент в некоторых регионах страны эти пункты разделены на несколько отдельных платежек.

По замыслу депутатов, выставлять единые счета будут «расчетные центры».

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму 19 июня.