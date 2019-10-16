​В детском лагере Сургутского района отдохнут 14 детей со всего мира

На осенних каникулах в детском лагере на базе Лянторской школы № 7 отдохнут 14 детей из Италии, Германии, Венгрии, Аргентины, Парагвая и других стран мира. Об этом рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

«Учить наших детей общению друг с другом, уважению не только своей культуры, но и зарубежной можно по-разному, например, проведением лекций или же различных мероприятий. Мы делаем по-другому, непосредственно организовывая и включая ребят в общение с детьми из других стран», — заявила Олька Кочурова.

Справка: В 2011 году между Сургутским районом и межрегиональной общественной организацией «Интеркультура» было заключено соглашение о сотрудничестве, по которому район (к слову, единственный в Югре) участвует в реализации проекта «Межкультурный диалог».

В его рамках, осуществляется выполнение следующих программ: «Академический год» и «Международные лагеря».

Программа «Академический год»

Благодаря работе этой программы школы Сургутского района имеют возможность обмена обучающимися с другими странами. За девять лет в районных образовательных учреждениях побывало 39 детей из девяти стран мира, а обучались они в основном в школах, находящихся в поселении: Белоярск, Лянтор, Нижнесартымск, Барсово, Солнечный.

«Вы бы видели глаза этих детишек, когда они общаются с нашими детьми, ходят на уроки, живут в наших принимающих семьях. И с точностью наоборот. Мы даже развенчиваем некоторые мифы, с которыми приезжают дети из зарубежных стран. Так, например, в прошлом году француженка убедилась, что у отлично развита медицина и не нужно с собой брать чемодан лекарств», — отметила директор департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района.

Сейчас, по этой программе с сентября по декабрь 2019 года в принимающих семьях живут пять детей из Италии, Чехии и Бельгии.

Программа «Международные лагеря»

После того, как начала действовать данная программа, школьные лагеря Сургутского района посетило 150 детей из 20 стран мира. Обычно это проходит в период осенних каникул.

Как отметила Ольга Кочурова, в этом году 14 детей из стран Зарубежной Европы и Латинской Америки посетят лагерь на базе Лянторской школы № 7.

Во время своего пребывания дети посетят этнографический музей, Сургут и его достопримечательности, музей Сургутнефтегаза и много других мест, а также научатся готовить народные блюда и освоят национальные танцы.

Стоит отметить, что в рамках данного сотрудничества обмен происходит не только между детьми, но и между педагогами. Так, например, в прошлом году по обмену в Сургутский район приезжала группа специалистов образования из Таиланда.

Напомним, что недавно глава Сургутского района Андрей Трубецкой поставил задачу чиновникам, открыть новый круглогодичный детский лагерь в поселке Лямино.