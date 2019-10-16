В Сургуте водитель сбил дорожного рабочего и скрылся

В Сургуте накануне вечером "ВАЗ" въехал на скорости в группу рабочих, обустраивающих участок дороги напротив дома на улицы Крылова, 38. Мужчины увернулись от наезда, но один из них ударился об автомобиль и получил ссадины и ушибы. Водитель остановился после удара, но когда рабочие подошли к его машине, он скрылся с места аварии. Вскоре его нашли полицейские.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УВД Сургута, водитель 1958 года рождения ранее привлекался к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ему выписан административный штраф.