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​Не уверены – проверьте: Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу бесплатный месяц эквайринга на старте

Райффайзенбанк представляет новый промо-тариф по эквайрингу для малого бизнеса. Месяц бесплатного обслуживания эквайринга позволит малому бизнесу протестировать сервис и решить, стоит ли платить за эту услугу в будущем.

«На старте бизнеса сложно понять, какие услуги действительно нужны, а какие – нет. Переплачивать за то, в чем не уверен, не хочется никому. Поэтому мы рассчитываем, что предпринимателям, которые только начинают свой бизнес, наше предложение будет интересно и полезно», - объяснил Константин Гвоздарев, старший менеджер отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка.

Как воспользоваться

Тариф доступен всем новым клиентам с оборотом по эквайрингу до 300 тысяч рублей в месяц, которые подключают пакеты обслуживания в Райффайзенбанке. Бесплатный пробный период длится 30 дней с момента регистрации клиента в системах банка. По истечении периода услугу можно легко отключить, позвонив в информационный центр и вернув оборудование.

Подробнее об условиях можно узнать в описании тарифов.

Безналичная оплата vs наличные

По данным ЦБ России, по итогам 2018 года доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в России составила 56%. Регулятор прогнозирует, что эта доля в 2019 году вырастет на 9% и составит 65%. Для сравнения, в 2010 году только 5% покупок в торговых точках совершались безналичным способом. Рост популярности безналичных платежей среди российских граждан подтверждается исследованием Boston Consulting Group, в котором отмечается, что с 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз.

«Есть основания полагать, что доля безналичных платежей будет расти. Бесконтактные способы оплаты делают безналичные платежи более удобными, а значит, более востребованными. На данный момент более 16% всех операций клиенты Райффайзенбанка по всей России совершают с помощью смартфонов. Одновременно с этим мы наблюдаем снижение спроса на наличные в отделениях и банкоматах», - добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 210, комментариев: 0


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