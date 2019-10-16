​Председатель думы Сургутского района проверил готовность крытых кортов Лянтора к зимнему сезону

В рамках рабочей поездки в Лянторс целью осмотра ряда объектов в части контроля расходования бюджетных средств, Анатолий Сименяк вместе с депутатом Валентином Полторацким, главой города Сергеем Махиней, председателем Контрольно-счётной палаты Светланой Петковой, представителями администрации района посетили два городских крытых корта: «Штурм» и «Энергию». На этих спортивных площадках закончились работы по установке асфальтобетонного основания на общую сумму 7 829 989 рублей, которые были выделены из бюджета района.

Уже близится открытие сезона. И все приготовления к началу тренировок взрослой и детской команды хоккеистов, а также любителей покататься на коньках, должны быть учтены и исполнены. На этот счет у Владислава Титовского, директора ЦФКиС «Юность», только хорошие новости. По его словам, необходимые условия для катания на льду на двух объектах созданы: к концу октября уже будет подведена вода для заливки льда на поле, к душевым и туалету. В раздевалках тепло. В этом убедился председатель думы: он осмотрел модули, оценив комфортные условия помещений. Кроме этого, возле корта «Энергия» выполнены работы по благоустройству территории на сумму 1 830 882 рубля. И ещё. У хоккейных команд появился тренер высшей категории!

Лянторцев, желающих встать на коньки или серьезно заниматься спортом, по словам Владислава Титовского, – предостаточно. Поэтому эту сферу необходимо развивать. В будущем, возможно, даже создание секции фигурного катания. Председатель Думы района отметил важность вовлечения подрастающего поколения в занятия физкультурой и спортом, а также формирование здорового образа жизни у взрослого населения.

Итогом выполненной работы на кортах Анатолий Сименяк остался доволен: «Всё выполнено на «отлично». На эти объекты мы выделили почти 10 миллионов рублей для решения сразу нескольких задач. Когда только установили площадки, грунт при заливке стал размываться, что затрудняло подготовку катков к эксплуатации. Теперь, когда эта проблема решена, можно будет использовать спортплощадки и в летний период. В планах закупка резинового покрытия, которое откроет дополнительные возможности жителям Лянтора для занятия волейболом, баскетболом и другими видами спорта».