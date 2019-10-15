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​Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк в рамках рабочей поездки проинспектировал ремонт дороги и домов в Лянторе

Фото думы Сургутского района
Фото думы Сургутского района

10 октября вместе с главой Лянтора Сергеем Махиней и депутатом думы Сургутского района Валентином Полторацким, Анатолий Сименяк проверил ряд объектов, на ремонт которых народные избранники выделяли средства в 2018 и 2019 годах.

В частности, участники рабочей поездки оценили обновленную автомобильную дорогу по улице Магистральной. Отметим, что по этому участку курсирует большой поток автобусов, при такой нагрузке дорожное полотно сильно изнашивается, появляются глубокие ямы и выбоины. Для устранения этой ситуации за два года было выделено более 10,5 млн. рублей на ремонт двух участков дороги общей площадью 8800 кв. метров: от магазина «Лидер» до пожарной части и от 5 дома в 10 мкрн. до улицы Объездная. Председатель районной думы остался доволен работой исполнителя ООО «ЮграТрансАвто». «Деньги освоены полностью, работы сделаны быстро, качественно и с опережением сроков. Радует добросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств», – отметил Анатолий Сименяк.

Следующим пунктом на повестке дня было посещение двух многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт. На эти цели в 2018 году выделено порядка 600 тысяч рублей. Так в доме 88 мкрн. №1 заменены трубы ГХВС, сделано крыльцо, частично обновлена кровля, в трех квартирах заменены несущие конструкции. В доме 59 мкрн № 2 управляющей компанией была уменьшена входная группа, так как прежнее крыльцо перекрывало свет в квартиры. Произведена частичная обшивка фасада и ремонт кровли. «Ветхому жилью необходим поддерживающий ремонт, чтобы люди ждали своей очереди на переселение хоть с каким-то комфортом и удобствами. Выделить новое жилье всем в одночасье, к сожалению, невозможно. Идет планомерная работа, ведется строительство, все будут переселены в соответствии с адресной программой», - прокомментировал председатель районной думы.


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Сегодня в 18:29, просмотров: 197, комментариев: 0


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