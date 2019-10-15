​Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк оценил очередной этап капитального ремонта лянторской школы № 6

Шестую школу теперь не узнать. Угрюмый фасад из темно-коричневых кирпичей канул в лету. Растворился в современном представлении о том, какой должна быть школа, уступив место актуальному цветовому решению.

В рамках рабочей поездки в Лянтор Анатолий Сименяк вместе с депутатом Валентином Полторацким, главой города Сергеем Махиней, председателем Контрольно-счетной палаты Светланой Петковой, представителями администрации района и подрядчика многократно проходит по территории, обсуждая с директором школы текущую ситуацию: есть ли нарекания к качеству исполнения работ? Руководитель образовательного учреждения Ольга Леншина своей радости по поводу преображения школы не скрывает. По ее словам, коллектив и дети в восторге от этих изменений к лучшему. Она искренне благодарит Анатолия Петровича за внимание к школе.

Серьезных претензий у нее к исполнителю нет. Единственный минус - не уложился в срок: до 1 октября школьники были рассредоточены по другим учебным заведениям. Но запланированные работы уже близятся к концу - они ведутся во внешкольные часы, ночью и в выходные дни. Всего же в объем работ вошли: ремонт части кровли, парапета, утепление стен фасада и цоколя с устройством отделки из металлокассет и керамогранитной плитки, отмостков, наружных дверных и оконных проемов, крылец с навесами и устройством водосточной системы, устройство главного входа. Всего на сумму более 41 миллиона рублей.

По ходу движения Анатолий Сименяк обращает внимание на несколько моментов. Дополнительная входная группа, расположенная на противоположной стороне от главного входа, не отремонтирована. Ее внешний вид совсем не соответствует обновленному облику школы. Кроме того, одна из пожарных лестниц, ведущих на крышу, – ржавая, кривая и выглядит неустойчиво. Все резонные вопросы председателя, по словам ответственных, приняты во внимание – недостатки будут устранены.

Затянувшийся капитальный ремонт школы на особом контроле у Анатолия Сименяка. Дума продолжит работать над тем, чтобы ремонт закончился полностью в кратчайшие сроки, а учебный процесс не прерывался. Ведь итог – это не только красивое здание. Депутаты стремятся учесть интересы всех участников процесса обучения: учителей, которые проводят здесь большую часть времени, и школьников, которым приятно учиться в красивом, безопасном и современном здании.