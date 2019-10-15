Четыре предложения депутатов ЛДПР об административных правонарушениях будут рассмотрены и включены в проект закона

Депутаты ЛДПР Андрей Миляев и Виктор Сысун отстояли четыре предложения фракции к проекту закона «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях».

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта окружного закона «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях». От фракции ЛДПР на встрече присутствовали депутаты Андрей Миляев и Виктор Сысун. Среди прочих предложений в обновленный законопроект участники заседания включили и четыре предложения от ЛДПР.

Либерал-демократы настояли на увеличении размера административного штрафа за складирование и хранение строительных материалов, оборудования, органических или химических удобрений, тары. А так же на увеличении размера штрафных санкций за хранение судов водного транспорта, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных требований нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Югры.

«Есть четкие требования по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов для граждан, что касается юридических лиц, то это не предусмотрено. Собственникам магазинов, например проще оплатить штраф в 500 рублей, чем вывозить мусор со своей территории, именно поэтому и необходимо было пересмотреть размер штрафов в том числе для юридических лиц», - комментирует депутат Виктор Сысун.

Депутаты ЛДПР предложили установить административную ответственность за вывоз, сброс, складирование снежной массы, собранной при очистке объектов благоустройства, в неустановленных для этой цели местах муниципального образования. Кроме этого, установить административный штраф за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов, исключающее беспрепятственную работу ассенизаторных, мусороуборочных машин, снегоуборочной техники иных коммунальных и специальных служб. И за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов, исключающее беспрепятственный доступ граждан в помещение подъезда.

Либерал-демократы вышли с предложением изменить размер административного штрафа за торговлю с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности.

«Анализ практики административных правонарушений показал, что существующие нормы, регулирующие отдельные положения административной ответственности не достаточны», - высказал мнение при обсуждении вопросов депутат Андрей Миляев.

Предложения ЛДПР были включены в проект протокола рабочей группы. В течении ближайших десяти дней будет подготовлен проект закона в новой редакции и направлен всем участникам встречи на окончательное согласование до внесения его на следующем заседании регионального парламента.