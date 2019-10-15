​Творчество ювелиров и огранщиков «ЭПЛ. Якутские бриллианты» для вашего вдохновения

Энергия, вдохновение, уверенность в себе и потрясающий внутренний настрой — это то, что позволяет творить свою жизнь, добиваясь желаемого.

Творения ювелирного искусства мастеров «ЭПЛ. Якутские бриллианты», дарят клиентам компании эти потрясающие эмоции и чувства, завоёвывая их сердца во все большем количестве городов нашей страны и далеко за ее пределами.

Черпая вдохновение в историях счастья и любви своих клиентов, ювелиры и огранщики «ЭПЛ. Якутские бриллианты» не останавливаются на достигнутом и каждый день посвящают совершенствованию сплавов, технологий, разработки инноваций для создания ювелирных украшений мирового уровня качества.

Любовь к своему делу, рождает удивительные шедевры ювелирного искусства, доступные каждому.

Подарите себе атмосферу любви и счастья, посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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