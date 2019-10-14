​В России расширят список жизненно необходимых лекарств

В России в 2020 году увеличат список жизненно необходимых лекарств. В него добавят 23 новых препарата. Таким образом общий перечень составит 758 лекарств. Сообщают РИА «Новости» со ссылкой на приказ, подписанный премьер-министром Дмитреем Медведевым.

Глава правительства заявил, что в перечень включены современные, эффективные, и востребованные препараты, а вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что текущий список расширится на 23 позиции, а одно лекарство будет заменено.

«Эти 24 включают восемь противоопухолевых препаратов, четыре препарата от бронхиальной астмы, три препарата — это антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата — от лечения гепатита С и ревматоидного артрита, и по одному препарату — это инсулинозависимый сахарный диабет, избыток гормона роста, псориаз, шизофрения и один препарат для диагностики магнитно-резонансной томографии", — отметила Голикова.

Дмитрий Медведев также добавил, что список лекарств, которые могут получать льготники, также будет увеличен и дополнен дорогостоящими препаратами.

Отдельно отметим, что из 758 препаратов 516 будут отечественного производства.