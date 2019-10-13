​Под Салымом столкнулись автобуса и леговушка. Есть погибшие

На 576 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария с участием легкового автомобиля «Рено Логан» и автобуса. Последствия ДТП попали на камеру проезжавших мимо машин. Видео опубликовали в сообществе «Это Юганск, детка».

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в движущийся автобус, который перегоняли из автосалона. Владелец «Рено Логан» и его пассажир погибли на месте.

В автобусе, к счастью, пассажиров не было, а его водитель не пострадал, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.