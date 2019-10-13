​Минтруд больше не хочет платить детское пособие работающим родителям

Министерство труда России предложила прекратить выплаты пособий по уходу за ребенком тем родителям, которые большую часть времени проводят на работе. Такая идея появилась в проекте поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей.

Поясним, что сейчас родители, находясь в отпуске по уходу за ребенком, получают соответствующие выплаты, даже если работают неполный рабочий день или трудятся на дому. Но теперь Минтруд считает, что эти деньги имеют право получать только те члены семьи, которые по факту следят за ребенком.

«Соответственно, мать ребенка в случае, если работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет отец, права на получение указанного пособия не имеет», — приводит РБК позицию министерства.