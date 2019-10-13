Югорчанка заявила о мошенничестве с маткапиталом, но сама стала фигурантом уголовного дела

36-летняя жительница Излучинска нарвалась на мошенников, пытаясь провернуть сделку с материнским капиталом, и сама стала фигурантом уголовного дела. Злоумышленники пообещали ей обналичить маткапитал, но денег так и не вернули.

«Женщина пояснила, что некоторое время назад, желая приобрести квартиру с использованием материнского капитала, она обратилась в социальные службы. В фонде выплат ей было отказано в реализации сделки так, как ребенок еще не достиг трехлетнего возраста. Знакомые посоветовали обратиться к услугам «компетентного» риэлтора. Спустя некоторое время югорчанка с помощью риэлтора по имени Максим решила заключить фиктивную сделку по оформлению займа под покупку земельного участка в другом регионе страны. За свои услуги малоизвестный молодой человек попросил комиссионные. Женщина понимая, что нарушает закон, согласилась», - сообщает пресс-служба ОМВД России по Югре.

Югорчанка несколько недель ждала поступления денег, но риэлтор перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Там быстро выяснили, что выплата по займу была произведена на лицевой счет югорчанки.

«По факту предоставления заведомо ложных и недостоверных данных, с целью реализации права на получение субсидии в рамках государственной программы и совершения хищения денежных средств Пенсионного фонда РФ в размере 407 526 рублей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», — сообщает полиция Мегиона.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.