В Югре 64 многодетные семьи получат компенсацию на погашение ипотеки

В Югре 64 семьи – участники федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем" и семьи, включенные по состоянию на 1 января этого года в окружную программу "Развитие жилищной сферы", получат единовременную выплату для погашения ипотеки.

Выплаты будут произведены в кредитную организацию, выдавшую займ. Как сообщается на сайте правительства Югры, сумма компенсации будет определяться индивидуально в отношении каждой семьи, но не более 400 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.