​В Югре с нового года в меньшую сторону могут измениться несколько видов налогов

В Югре, если депутаты окружной думы согласуют изменения, с нового года будут скорректированы некоторые виды налогов.

Так, например, одного из родителей из многодетных семей и семей с детьми-инвалидами освободят от уплаты налога на автомобили мощностью до 250 лошадиных сил.

Также на 20 процентов будет снижен размер налога с легковых автомобилей, оснащенных электрическими или гибридными силовыми установками, а также двигателями, использующими в качестве топлива газ.

Планируются ввести льготы в отношении легких и сверхлегких воздушных судов, на пять лет освободить организации от уплаты налога на имущество, созданного в соответствии с концессионными соглашениями и являющееся объектами образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания населения. А также снизить ставку налога на прибыль на семь процентов для организаций – участников региональных инвестиционных проектов.