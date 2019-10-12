Правительство Югры: информация от работников "Северавтодора" о низкой зарплате недостоверна

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок заявил, что претензии работников "Северавтодора" по поводу низких зарплат необоснованы.

"Изложенная в письме и появившемся в открытом доступе информация о заработной плате в 20-30 тыс. рублей не соответствует действительности. Представители департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры находятся в составе наблюдательного совета ГК «Северавтодор», мы погружены в работу этой организации и уверено можем сказать: средняя зарплата в компании составляет около 60 тысяч рублей. Если говорить в абсолютных цифрах, то по итогам 2018 года она составляла 58,9 тыс. рублей, по итогам восьми месяцев 2019-го — 57,2 тыс. рублей. Кроме того, ранее проверки прокуратуры и госинспекции труда по Югре, прошедшие на предприятии после жалоб сотрудников, не выявили каких-либо нарушений законодательства", - цитируют чиновника "Новости Югры".

Напомним, работники «Северавтодора» написали письмо главе Федерации независимых профсоюзов России, в котором попросили вызвать директора компании и губернатора Югры на заседание Российской трехсторонней комиссии. Причина - зарплаты сотрудников компании якобы гораздо ниже тех, что предусмотрены отраслевым тарифным соглашением, и их это не устраивает. Работники сообщили, что готовы выйти на забастовку.