ГАИ Югры рассказала, при какой температуре нужно менять резину на автомобилях

Госавтоинспекция Югры рассказала автовладельцам, при какой температуре воздуха нужно менять шины на автомобиле на зимние.

"Рекомендуется менять колеса, когда дневная температура воздуха будет устойчиво держаться в районе +5, +7°C, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до 0 или даже минусовой. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями"л, - сообщается на сайте инспекции и в соцсетях.

Отметим, что по прогнозу погоды снег в Югре выпадет уже на грядущей неделе.