Жителя Сургутского района будут искать с ружьями — в лесу, где он может находиться, водятся медведи

В Лянторе продолжают искать пропавшего четыре недели назад Новикова Александра Сергеевича 1989 г.р.

Родственники молодого человека призывают присоединиться к поискам добровольцев из Лянтора и Сургута. «Просим откликнуться людей, готовых выехать на сложные поиски — лесополоса и береговые линии вблизи Лянтора, — сообщается в местных пабликах. — В приоритете мужчины. Желательно с оружием, так как есть вероятность встречи с медведями».

Также они отмечают, что им необходима помощь людей, у которых есть лодки.

Телефон для связи 89199320268.