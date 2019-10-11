16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,2237   EUR  70,7296  

​Райффайзенбанк: более 60% клиентов готовы снимать наличные на кассе

Райффайзенбанк: более 60% клиентов готовы снимать наличные на кассе

Райффайзенбанк изучил заинтересованность клиентов в сервисе снятия наличных на кассе. Согласно данным опроса, в котором приняло участие 890 человек, более 60% респондентов интересно воспользоваться такой услугой. Степень заинтересованности зависит от потребительских привычек: у клиентов, редко пользующихся наличными, она составляет 60%, а у часто снимающих денежные средства - 66%.

У работы и дома

77% опрошенных снимают наличные при покупках в магазине не менее одного раза в месяц, из них 18% - 4 и более раз. Чаще всего наличные снимают в магазинах около работы (35%) или по пути домой (30%). При этом 17% респондентов идут к банкоматам, когда совершают покупки в торговых центрах и магазинах.

Основной барьер — привычка

Не готовы пользоваться сервисом снятия наличных всего 16% участников исследования. 8% респондентов вообще не пользуются наличными, а другая половина называет среди основных барьеров непривычную механику сервиса, нарушение конфиденциальности операции, а также психологический дискомфорт при задержке очереди.

“Мы видим, что снятие небольших сумм наличных сценарий, с которым регулярно сталкиваются клиенты, отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. При этом в силу новизны сервиса для клиентов особенно важны надежность банка, который его предоставляет, и доверие к розничной сети. Мы рады предложить нашим клиентам сервис, который поможет им легко решать повседневные финансовые задачи”.

Сервис снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок картами Mastercard доступен клиентам Райффайзенбанка во всей сети BILLA с 8 октября. Подробности о сервисе можно найти на сайте банка.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:05, просмотров: 38, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели

У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели
Возможно, из региональной власти или крупных компаний, базирующихся в Сургуте
Александр Безделов, политолог Сегодня в 14:15
401 1
​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?

​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 14:06
804 2
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
Опыт Сургута и заграницы подтолкнули меня выработать проект, который, на мой взгляд, объективно отражает мнения горожан, прозрачен в его исполнении, менее затратен и позволяет общественности контролировать работы городской власти
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 12:23
356 1
​Плохая хорошая новость

​Плохая хорошая новость
Да, сейчас об этом как-то скромно стараются не упоминать, но количество сторонников совка к 1980-му году в стране уменьшилось катастрофически. Никто ни в какой коммунизм не верил. Все знали, что говорить на собраниях, если спросят, но после собраний травили антисоветские анекдоты
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 08:36
633 9
«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»

«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»
Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев – о попытках пробить «информационные пузыри», человеческой драме Соловьева, списках Пригожина и суде над Шмониным
Дмитрий Щеглов 10 октября в 17:08
1335 2
Впервые слышу. Показ концерта Metallica

Впервые слышу. Показ концерта Metallica
Весь концерт не покидала мысль: «Им же уже за 50! Как можно ТАК выкладываться?!»
Светлана Мосендз 10 октября в 16:00
793 0
​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове

​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове
Дмитрий Щеглов 10 октября в 08:43
1498 9
Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью

Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью
Но вынуждены переплачивать за ЖКУ
Сергей Большов 09 октября в 17:19
1359 1
Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения

Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения
Но среди замечаний есть дельные, которые будут учтены в итоговой частной инициативе
Корпорация СТС 09 октября в 17:16
1066 2
Ожидание длиною в жизнь

Ожидание длиною в жизнь
О возможных причинах появления очередей в сургутских поликлиниках и как с этим борются
Алёна Кожевова 09 октября в 17:16
985 7
​Нормы есть, денег – нет

​Нормы есть, денег – нет
Единственный ответ, который мы получили от представителей администрации можно свести к простой безаппеляционной фразе – «бюджет у города не резиновый». Однако и первоклашки по неосвещенным дорогам – тоже не резиновые бегают, а самые настоящие
Рустем Юсупов, член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ в Югре 09 октября в 17:02
962 4
Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно
Председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов о том, почему коммерческая недвижимость считается высокорисковым бизнесом
Редакция СИА-ПРЕСС 08 октября в 17:59
1636 6
​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов 08 октября в 17:03
1290 2
Дмитрий Щеглов

​Нам нужно больше депутатов
В 2006 году в Сургуте жило 290 тысяч человек, то есть на одного депутата в среднем приходилось по 11,6 тысяч жителей. С тех пор количество сургутян выросло на 86 тысяч. Количество депутатов при этом осталось тем же, «нагрузка» на каждого выросла до 15 тысяч человек
Дмитрий Щеглов 08 октября в 12:07
1410 40
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова 08 октября в 10:02
900 1
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1976 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика