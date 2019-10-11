Райффайзенбанк: более 60% клиентов готовы снимать наличные на кассе

Райффайзенбанк изучил заинтересованность клиентов в сервисе снятия наличных на кассе. Согласно данным опроса, в котором приняло участие 890 человек, более 60% респондентов интересно воспользоваться такой услугой. Степень заинтересованности зависит от потребительских привычек: у клиентов, редко пользующихся наличными, она составляет 60%, а у часто снимающих денежные средства - 66%.

У работы и дома

77% опрошенных снимают наличные при покупках в магазине не менее одного раза в месяц, из них 18% - 4 и более раз. Чаще всего наличные снимают в магазинах около работы (35%) или по пути домой (30%). При этом 17% респондентов идут к банкоматам, когда совершают покупки в торговых центрах и магазинах.

Основной барьер — привычка

Не готовы пользоваться сервисом снятия наличных всего 16% участников исследования. 8% респондентов вообще не пользуются наличными, а другая половина называет среди основных барьеров непривычную механику сервиса, нарушение конфиденциальности операции, а также психологический дискомфорт при задержке очереди.

“Мы видим, что снятие небольших сумм наличных — сценарий, с которым регулярно сталкиваются клиенты, — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. — При этом в силу новизны сервиса для клиентов особенно важны надежность банка, который его предоставляет, и доверие к розничной сети. Мы рады предложить нашим клиентам сервис, который поможет им легко решать повседневные финансовые задачи”.