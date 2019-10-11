​Бизнес путь длиною в 25 лет. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Гордость россиян за отечественные компании занятые в сложном, многоступенчатом процессе производства, говорит о том, что российские производители завоевывают доверие своих потребителей качеством производимого товара, постоянно модернизируя производство и повышая уровень квалификации специалистов.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» прошла путь в бизнесе длиною в 25 лет, и за эти годы выросла из небольшой экспериментально-производственной лаборатории по огранке бриллиантов до международного ювелирного бренда с более чем 120-ю салонами в разных странах Мира — России, США, Кипре, Литве, Монголии, Киргизии, Казахстане и многих других.

Что позволило команде единомышленников ЭПЛ, совершить этот мощный рывок?

Ответ на этот вопрос кроется в отношении к каждому члену команды и тех принципах, на которых строится бизнес компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», по отношению к клиентам.

«Бизнес — это люди! Я работаю с ними, а они работают над бизнесом» — делится многолетним опытом основатель ЭПЛ Федоров Петр Степанович.

И это простая, но гениальная истина легла в основу успеха компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Предпринимательский дух, ответственность за принятые решения, честная, непредвзятая оценка и поощрение исключительно на основе показанного результата, стало реактивным опытом для компании.

Товары и услуги, которыми можно гордиться позволили развить собственную и франчайзинговую сети, с нуля до более чем 120-ти ювелирных салонов в разных странах Мира, за достаточно короткий срок, по меркам ювелирных домов с многовековой историей.

Но все это было бы невозможно без доверия и любви клиентов к ювелирным украшениям «ЭПЛ. Якутские бриллианты», которые стали фундаментом для роста компании.

Быть лидером не просто, но позволяет раскрывать потенциал сотрудников рынка, радовать клиентов и вести свой бизнес на совершенно другом уровне, интереса и увлеченности.

Станьте важной частью «ЭПЛ. Якутские бриллианты», позволив специалистам компании идти к благородной цели — сделать ювелирные украшения от ЭПЛ и приносимое ими счастье, доступными как можно большему количеству людей на Земле.

Ждем вас в ювелирным салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/