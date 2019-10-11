В Октябрьском районе найдено тело одного из пропавших рыбаков

Спасатели казенного учреждения «Центроспас-Югория» нашли тело одного из трех мужчин, которые 3 октября отправились на рыбалку и не вернулись.

Напомним, что новости об этом появились 5 октября, тогда же поисковая группа впервые выехала на реку. «За время поисков, спасатели обследовали 17.7 км береговой линии от пгт. Октябрьское до п. Андра, визуальным методом – 5 квадратных километров водной акватории», — сообщается на сайте Центроспаса. На месте поисков также работают водолазы.

Поиски двух оставшихся мужчин продолжаются.