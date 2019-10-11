​«Хабиба вы круче, Михайлова – тоже»: Про главу Сургутского района Андрея Трубецкого написали стих

Женский коллектив некого дошкольного учреждения дополнительного образования написал стихотворение о главе Сургутского района Андрее Трубецком. Результат своего творчества они прислали в сообщество «Глава в районе» соцсети «ВКонтакте».

«Нам разное приходит в сообщения группы: проблемы, пожелания, угрозы. Но сегодня нам прислали стих», — написали администраторы паблика.

Преимущественно представительницы детского сада хвалят Андрея Трубецкого за его управленческие и человеческие качества, а еще говорят, что не пустят главу на повышение в другой регион: «И пусть нам завидуют женщины мира, // Такой привлекательный нужен самим».

Кстати: Стихотворение написано в четырехстопном амфибрахии и с использованием перекрестной рифмы.