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​«Хабиба вы круче, Михайлова – тоже»: Про главу Сургутского района Андрея Трубецкого написали стих

Женский коллектив некого дошкольного учреждения дополнительного образования написал стихотворение о главе Сургутского района Андрее Трубецком. Результат своего творчества они прислали в сообщество «Глава в районе» соцсети «ВКонтакте».

«Нам разное приходит в сообщения группы: проблемы, пожелания, угрозы. Но сегодня нам прислали стих», — написали администраторы паблика.

Преимущественно представительницы детского сада хвалят Андрея Трубецкого за его управленческие и человеческие качества, а еще говорят, что не пустят главу на повышение в другой регион: «И пусть нам завидуют женщины мира, // Такой привлекательный нужен самим».

Кстати: Стихотворение написано в четырехстопном амфибрахии и с использованием перекрестной рифмы.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 460, комментариев: 10


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:35
Вот она «слава» и «всенародное» признание холопов-подхалимов женского пола.

Хвалебные вирши в честь отца народов Сталина меркнут, на фоне этого стиха.

А Дмитрий Щеглов говорил, что времена меняются.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:38
Вменяемому человеку было бы стыдно за такое стихотворное обращение. Убрал бы от позора подальше.
kok
не нравится
Сегодня в 11:40
Ахахахахахахахаха! Какой бред
Флудер
не нравится
Сегодня в 12:07
Ничто вы не понимаете. Это Семихатских так тонко троллит Трубецкого.
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:11
Эти пидогоги мало того что психику детей калечат, так за взрослых взялись
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:17
А, я тогда напрасно на Трубецкого бочку качу. Он жертва.
kok
не нравится
Сегодня в 12:54
На Бражникова Трубецкой это такая же красная тряпка, как и для Мазурина Путин
kok kok
не нравится
Сегодня в 12:55
*Для Бражникова
444 kok
не нравится
Сегодня в 13:19
Для Мазурина, как и для всех, собственно, Путин - человек, который бессменно руководит Россией 20 лет и собрался руководить ею до бесконечности. Человек, который целенаправленно и последовательно строил систему своей единоличной власти, от назначаемых им губернаторов, министров, депутатов Госдумы, членов совета отмененной Путиным же федерации, судей, генералов до мэров городов, которых те самые губернаторы в свою очередь назначают. Систему, где неподконтрольные народу путинские чиновники безнаказанно воруют миллиардами, а народу "для наполнения бюджета" поднимают пенсионный возраст. Именно Путин все 20 лет определял государственную политику во всех сферах российской жизни, подписывал все законы, утверждал программы и благославлял все, в том числе взаимоисключающие реформы. Можно, конечно, над смеяться, как это делаете вы, но катастрофические результаты путинского правления придется расхлебывать всем гражданам России еще долгие годы.
Сергей Б kok
не нравится
Сегодня в 13:36
А для kokа и Мазурина – Бражников красная тряпка. Гы… Круг замкнулся.

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