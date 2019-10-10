​Тюменская область с Китаем создадут программу по обмену студентами

В Тюмени прошло мероприятие международного уровня, в котором приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, губернатор Тюменской области Александр Моор и более 100 представителей российских и китайских университетов.

Глава Тюменской области в приветственном слове отметил, что сейчас в регионе строятся и обновляются медучреждения, которые оснащены современным оборудованием. При этом очень важно, чтобы это оборудование было в профессиональных руках.

«Только тогда можно решать задачи, обозначенные президентом России в национальных проектах», – подчеркнул Моор.

В свою очередь, академик Китайской академии инженерных наук Баофэн Ян заявил, что Федеральный центр нейрохирургии – хорошая площадка для сотрудничества китайских центров с Тюменским регионом.

«Это передовой опыт, который заинтересует не только Харбинский медицинский университет, но и университеты Пекина, Шанхая. В ближайшее время мы планируем организовать академические программы обмена, и молодые резиденты из Китая пройдут краткий курс обучения в Тюмени. А китайские центры нейрохирургии, в свою очередь, будут ждать ученых и ординаторов из Тюмени», – заявил Баофэн Ян.