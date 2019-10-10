Россиянам хотят снизить прожиточный минимум. Какой показатель будет в Югре?

Минтруд РФ выступил с предложением в третьем квартале 2019 снизить для россиян прожиточный минимум на 1,5 процента. Об этом стало известно после публикации соответствующего документа на сайте министерства.

Такое решение связано с падением цен на продукты питания, которыми «измеряют» прожиточный минимум. Например, картофель, лук, сахар и яйца.

В случае принятия предложения Минтруда прожиточный минимум в Югре составит примерно (в тыс. рублей):

15106 — общий;

16319 — для работающих граждан;

12427 — для людей на пенсии;

14936 — для детей.

(Подсчеты произведены на основании данных сайта prozhitochnyj-minimum.ru)

Напомним, что недавно сургутские предприятия по производству или реализации пищевых продуктов рассказали, планируют ли они повышать цены на свои товары.