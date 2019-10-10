Россиянам хотят снизить прожиточный минимум. Какой показатель будет в Югре?

Минтруд РФ выступил с предложением в третьем квартале 2019 снизить для россиян прожиточный минимум на 1,5 процента. Об этом стало известно после публикации соответствующего документа на сайте министерства.
Такое решение связано с падением цен на продукты питания, которыми «измеряют» прожиточный минимум. Например, картофель, лук, сахар и яйца.
В случае принятия предложения Минтруда прожиточный минимум в Югре составит примерно (в тыс. рублей):
- 15106 — общий;
- 16319 — для работающих граждан;
- 12427 — для людей на пенсии;
- 14936 — для детей.
(Подсчеты произведены на основании данных сайта prozhitochnyj-minimum.ru)
Напомним, что недавно сургутские предприятия по производству или реализации пищевых продуктов рассказали, планируют ли они повышать цены на свои товары.