В Тюменской области удалось снизить дефицит медицинских кадров благодаря осуществленному комплексу мер – в регионе повысилась заработная плата, улучшился социальный пакет, а также оказывается помощь в решении жилищных вопросов. Об этом заявил губернатор области Александр Моор на встрече с заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Татьяной Семеновой, а также ректором Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, академиком РАН Петром Глыбочко и ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андреем Рудским.

«За последние годы мы построили, отремонтировали, реконструировали много поликлиник и стационаров, создаем и улучшаем нашу сеть фельдшерско- акушерских пунктов, приобретаем новое современное оборудование. Все это принесет пользу нашим землякам только при условии, что в здравоохранении будут работать квалифицированные специалисты. Поэтому сфера подготовки врачей и среднего медицинского персонала – одна из приоритетных», – рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что кадры для сферы здравоохранения имеют огромное значение.

«Конечно, не во всех муниципалитетах этот вопрос еще решен. В фокусе нашего внимания был дефицит медицинских работников в Тобольске. В прошлом году мы приобрели 75 квартир для молодых врачей, которые едут работать в этот город. В этом году вводятся в эксплуатацию три дома в Тюмени для сотрудников медицинских учреждений. Теперь перед нами стоит задача, чтобы наши специалисты постоянно повышали свои компетенции. Сегодня это основной фактор – на это направлен и один из национальных проектов», – резюмировал губернатор.