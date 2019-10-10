​В Тюмени родители школьников запустили флешмоб «Кто пойдет на Крида — тот петух»

В Тюмени родительский комитет выступил против проведения концерта экс-участника лейбла «Black Star» Егора Крида, который должен пройти 19 ноября во дворце спорта ХК «Рубин».

По мнению общественников, в песнях артиста пропагандируется пошлость, мат, гламур и пренебрежительное отношение к женщинам. Поэтому своей главной задачей они ставят как минимум добиться повышения возрастного ценза и как максимум — полного запрета концерта.

При этом «Родительский комитет» ссылается на опыт Дагестана. Там перед концертом был запущен флешмоб с девизом «Кто пойдет на Крида — тот петух». Отметим, что в итоге выступление исполнителя отменили в сентябре 2018 года из-за прямых угроз расправы.

«Не надо быть экспертом, чтобы оценить посыл творчества Егора Крида. Так как у нас в России «свобода слова», то жители Дагестана открыто заявили, что такое творчество полностью противоречит культурной политике и традициям республики, и поэтому Егору Криду в Махачкалу приезжать не надо. А вслед за Кридом выгнали и рэпера Элджея, привыкшего называть своих слушателей «биомусором», — заявили родители.