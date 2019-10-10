​Плюс 25 объектов связи: МегаФон продолжает развивать LTE

10 октября 2019, ХМАО-Югра. Жители Югры и Ямала теперь могут качать больше трафика при сохранении высокой скорости. МегаФон построил в регионах 25 новых базовых станций и увеличил емкость сети благодаря расширению диапазонов LTE.

«LTE на частоте 2600 МГц дает более высокие скорости, существенно расширяет емкость. Это оптимальный стандарт для города, где десятки тысяч качающих абонентов. Диапазон 1800 – золотая середина для связи в отдаленных населенных пунктах, на месторождениях и вдоль трасс. В автономных округах у него шире зона покрытия. Мы анализируем трафик на наших объектах, и в зависимости от потребностей, дополняем базовые станции секторами разных диапазонов. Снижается нагрузка на сеть, пользователи замечают, что скорость стала выше», – пояснил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Более высокие скорости могут заметить жители Югры из Нижневартовска, Нягани, Белоярского, Югорска, поселков Лыхма, Сосновка, Светлый, Талинка, Приобье, Игрим, Унъюган. МегаФон прокачал сеть на Самотлорском и Алехинском месторождениях.

Увеличение скорости и стабилизацию сигнала почувствовали и на Ямале: жители Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и Тазовского.

Сегодня у МегаФона самая масштабная, по данным Роскомнадзора, сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.