​Чиновникам администрации Сургута не нравится школьная еда, которую им подают в столовой

Сургутским чиновникам пришлась не по вкусу еда, которую предоставляет Комбинат школьного питания, поэтому они предпочитают ходить на обед к соседям — в администрацию района. Этот факт в анонимном разговоре СИА-ПРЕСС подтвердили работники обеих администраций. «Там дают сплошную жижу, есть невозможно», «Эта еда вроде сбалансированная, но на вкус совсем не очень», — отмечают собеседники редакции.

Советник главы Александр Оверчук в ответ на вопрос СИА-ПРЕСС сказал, что не замечал уменьшения количества клиентов в столовой администрации: «Я иногда хожу в нашу столовую, иногда в филармонию, чтобы прогуляться. Но наши обеды мне очень нравятся».

Напоминаем, что с 1 сентября мэрия Сургута в полном составе начала питаться той же едой, что дают в городских школах. КШП поставляет одинаковый набор блюд как в образовательные учреждения, так и в столовую администрации. По словам главы города Вадима Шувалова, так проще контролировать работу комбината и напрямую узнавать, чем кормят школьников. А еще сообщается, что благодаря изменению рациона мэрия экономит около семи миллионов рублей в год.